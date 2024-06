Salute del cuore, alla Fiumara gli specialisti per i corretti stili di vita di Asl3

Genova. Mercoledì 12 giugno torna al Centro Commerciale della Fiumara lo spazio informativo dedicato ai corretti stili di vita con gli specialisti Asl3. Focus di questo secondo incontro, dal titolo “Far bene al cuore”, la prevenzione delle principali malattie cardiovascolari.

“Si tratta – spiega Gianni Testino, Direttore del Dipartimento Educazione a Corretti Stili di vita Asl3 – di patologie quali le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico. Queste rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. Ma tali patologie sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili fra cui età, sesso e familiarità, anche fattori modificabili, correlati a comportamenti e stili di vita. Per fare qualche esempio fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa. Modificare il proprio stile di vita – conclude Testino – significa ritardare dai 20 ai 50 anni l’insorgenza di tali patologie. Altresì, lo stile di vita corretto diventa terapia nei soggetti che hanno già sviluppato tali problematiche poiché può incidere in maniera sensibile su una migliore qualità della vita”

