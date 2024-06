Genova. Messo alle spalle un faticoso decennio, da dove bisogna cominciare a lavorare per porre basi solide da cui ripartire? La risposta non è difficile: il settore giovanile, il cui compito non è quello di vincere titoli, ma ‘costruire’ calciatori da prima squadra.

E non devono essre giocatori da una o due presenze per le statistiche. bensì atleti che consolidino il loro futuro nel mondo dei ‘grandi’, producendo plusvalenze, dopo aver dato supporto in campo alla società che li ha lanciati.

