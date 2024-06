Sarzana celebra la città delle donne con la prima edizione della “Pink Night”

Dodici luoghi del centro storico di Sarzana venerdì 14 giugno faranno da sfondo alla prima edizione della “Pink Night”, una serata totalmente dedicata alle donne fra impegno civile, musica, arte e intrattenimento. “Un viaggio visionario e onirico alla scoperta del mondo femminile” come recita il claim scelto per l’iniziativa organizzata dal Consorzio Sarzana Vitae col il patrocinio del Comune e il sostegno della Pro Loco e della banca BVLG. Violiniste, attrici, saltimbanco, cantanti e dj, ballerine, drag queen e barlady animeranno la serata che si concluderà con il party di piazza Matteotti dopo tributi a Mina, Frida Khalo e Raffaella Carrà, mostre, performance e tanto altro.

“Ringrazio il Consorzio per averci questa nuova proposta e per tutto quello che ha fatto finora e che ha avuto grande successo – sottolinea la sindaca Cristina Ponzanelli – e per la volontà di aumentare il numero di “notti bianche” oltre a quella del 21 luglio che ha portato all’idea di dedicare un appuntamento a questo tema declinato secondo le conquiste ottenute nella società, la parità e la bellezza dell’essere donne. Una manifestazione con grandi profili artistici e culturali e un messaggio importante che vedrà come protagoniste delle figure femminili stupende”.

IL PROGRAMMA

