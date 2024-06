Si è spenta la storica farmacista Alba Rosa Bandini

É mancata ieri mattina all’età di 93 anni Alba Rosa Bandini, vedova di Gian Carlo Botti. Dal 1955 storica titolare delle farmacie di Carro, Rocchetta Vara, Riccò del Golfo e dal 1985 nel comune capoluogo prima a Fossamastra e in seguito a Bragarina con la Farmacia Santa Barbara.

Apprezzata oltre ché come farmacista anche in qualità di esperta e studiosa di piante officinali della Val di Vara, da cui formulava le sue famose preparazioni galeniche. Professionista empatica e entusiasta, capace di ascolto, è stata punto di riferimento per le comunità per cui ha svolto il suo lavoro con passione e dedizione. Lascia i figli Stefania e Patrizia, titolari della farmacia di Bragarina, Alessandro, dirigente della Provincia della Spezia, i generi Rodolfo Buselli e Giuliano Niccoli, e i nipoti Rebecca e Leonardo Buselli e Edoardo Niccoli.

I funerali si terranno Giovedì 13 giugno alle ore 15.00 presso la chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin. Sarà possibile rendere un ultimo saluto ad Alba Rosa fino a giovedì mattina, presso la camera mortuaria dell’Ospedale Sant’Andrea.

L’articolo Al Comune di Bolano 18mila euro per il progetto “Polis per i giovani” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com