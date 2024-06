Sociale, Candia (Lista Sansa) in Consiglio regionale: “Nessun intervento per la morosità incolpevole”

Liguria. “In Liguria nonostante ci siano diecimila famiglie in seria difficoltà per il taglio delle risorse statali di sostegno al fondo affitti e morosità incolpevole, la Regione continua a non prevedere un intervento per aiutare in modo concreto queste persone. Dopo tanti spot elettorali nei quali il centrodestra si professa in difesa delle famiglie, sarebbe utile che, almeno a livello locale, si potessero stanziare fondi concreti per aiutare queste persone che si trovano in difficoltà”. Ad affermarlo è la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, che sul tema ha presentato un’interrogazione nel corso della seduta odierna di Consiglio.

L’assessore Marco Scajola ha rilevato l’importanza del tema su cui anche nella Conferenza delle Regioni è stata svolta una battaglia per chiedere un intervento straordinario del Governo e ha confermato che al momento non ci sono risorse nazionali a disposizione. L’assessore ha assicurato, comunque, che nelle prossime sedute di bilancio ci sarà un impegno da parte della giunta per reperire risorse regionali destinate a questo settore.

» leggi tutto su www.ivg.it