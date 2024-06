Una famiglia per Jessica Fletcher, pronta ogni giorno a risolvere il giallo della pappa nascosta

Si chiama Jessica Fletcher (sì, come la Signora in giallo), per gli amici solo Jessica, ed è una bella gattina bianca e tigrata che aspetta di conoscervi al canile e gattile municipale della Spezia. “Questa gattina adulta è stata ritrovata nei pressi del canile – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di San Venerio -, più precisamente davanti al cancello, luogo in cui si piazzava tutti i giorni miagolando per chiedere cibo e compagnia, motivo per cui è stata accolta nel gattile. È una micia miagolona e con molta vitalità, le piacciono molto i giochini e correre in giro. In più, da brava investigatrice qual è, riuscirà sempre a scovare i luoghi in cui viene nascosto il cibo e cercherà in ogni modo di ottenerlo. Poco le importerà di aver appena finito una bustina intera da sola: dove c’è cibo, c’è lei, in qualunque momento della giornata e a stomaco pieno o vuoto. Apprezza le coccole ed è estroversa anche con gli estranei. Per quanto riguarda gli altri gatti non sempre va molto d’accordo con loro, soprattutto quando si tratta di cibo…”. Vista la sua voracità, è opportuno fare attenzione e mettere il cibo lontano dalla sua portata, oltre a non esagerare con le porzioni.

Se siete curiosi di conoscere questa piccola simpaticissima peste, con cui potrete farvi sicuramente molte risate, mandate un messaggio ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

