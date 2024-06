Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Aggiornamento al 9 giugno 2024 – I positivi sono 659 in Piemonte, 929 in Liguria. I positivi sono ora 1.588, ventuno in più rispetto all’aggiornamento precedente, venti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 929; un caso invece è stato riscontrato in Piemonte dove salgono a 659.

