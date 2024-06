Zurkowski si opera alla caviglia: out due mesi. L’Empoli non lo riscatta, ma proverà ad acquistarlo

Szymon Zurkowski è finito sotto ai ferri nel pomeriggio di oggi. Il centrocampista dello Spezia, in prestito all’Empoli nella seconda metà della scorsa stagione, è stato operato alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi, impedendogli di scendere in campo con continuità anche con i toscani, dopo la singhiozzante avventura allo Spezia. In seguito alle dichiarazioni di qualche settimana fa del presidente dell’Empoli Corsi, i toscani hanno gestito il percorso operatorio del centrocampista polacco, informando lo Spezia dei vari passaggi che porteranno ad uno stop di circa due mesi per Zurkowski, che tornerà dunque in campo verso agosto inoltrato. Un nuovo problema fisico per l’ex centrocampista della Fiorentina, che però non ha nulla a che fare con l’ernia che lo aveva limitato durante la seconda metà del campionato 2022-2023, quando venne acquistato dallo Spezia.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto, l’Empoli non eserciterà la clausola di acquisto pattuita in gennaio con lo Spezia, che avrebbe garantito l’ingaggio del giocatore per la spesa di circa cinque milioni di euro. La volontà del club toscano è però quella di trattenere in rosa il giocatore, per cui sarà presto aperta una nuova trattativa con lo Spezia per cercare di abbassare il prezzo finale dell’operazione, che potrebbe anche vedere l’inserimento di una contropartita tecnica a favore del club spezzino. Lo Spezia, dal canto suo, è più che aperto alla cessione di un giocatore che nell’anno in cui è stato a disposizione del club non è riuscito mai ad essere protagonista e che incide con una massa salariale molto importante nei costi della società, ma per l’addio definitivo servirà ancora del tempo.

