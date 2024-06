Al Picco trivelle dietro la curva e semina per il campo da gioco

Si lavora su tre fronti allo stadio Alberto Picco in vista della nuova stagione, mentre il presidente Philip Platek torna negli Stati Uniti via Milano. Le operazioni per terminare la tribuna sono ormai agli sgoccioli, mancano in pratica solo gli allestimenti delle aree dedicate ai media, ma l’area hospitality è già in funzione e ha ospitato le ultime due conferenze stampa: quella per la presentazione dei lavori per la copertura della Ferrovia e il punto nave del manager americano.

Dietro la curva è in azione la trivella posizionata la scorsa settimana. Si scava per costruire le fondamenta dei 46 pali che faranno parte del sistema che sorreggerà la nuova copertura. Nel frattempo lavori anche al campo di gioco, dove sono state smontate le porte e le strutture di bordocampo per permettere la semina dell’erba che sarà calpestata da Di Serio e compagni nella serie B 2024/25.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com