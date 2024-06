“Alla ricerca dei porti romani”, il viaggio di Soldatini passa da Bocca di Magra, Spezia e Porto Venere

Un itinerario lungo le coste italiane ripercorrendo una rotta degli antichi romani tramandata dall’Itinerarium maritimum e dal De reditu suo di Rutilio Namaziano, alla ricerca delle loro tracce, dei loro porti, di cosa ne è rimasto e di cosa c’è ora nell’epoca moderna. Lo ha affrontato a bordo della sua sua barca a vela Denecia II e poi raccontato in Alla ricerca dei porti romani. A vela lungo una rotta antica Roberto Soldatini, direttore d’orchestra, violoncellista, compositore, navigatore e scrittore. Una rotta di seicento miglia (oltre mille chilometri), da Roma ad Arles, con più di sessanta approdi, percorsa nel 2018, in parte in compagnia di un ospite d’eccezione – il menzionato prefetto Rugilio Damaziano -, che alleggerirà la ricerca con un po’ di umorismo. Nel tragitto e nel racconto non mancano il mare e i luoghi della nostra provincia; troviamo in particolare tre tappe: Bocca di Magra, La Spezia e Porto Venere, a cui sono dedicati altrettanti paragrafi. Nel capoluogo non mancano le tappe ai musei Tecnico navale e Archeologico, né un incontro con Sea Shepherd con tanto di concerto di violoncello tenuto da Soldatini a bordo della Sam Simon.

Alla ricerca dei porti romani. A vela lungo una rotta antica, edito da Mursia, sarà in libreria dal 24 giugno prossimo.

