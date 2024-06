Anziani, Genova lancia il progetto di una rete ligure sulla longevità: il convegno il 19 giugno

Genova. Da città più anziane d’Italia a città della longevità: un cambio di prospettiva su cui si gioca una sfida per il futuro della Liguria. A questo tema è dedicato il convegno Progetto Genova. La rete ligure delle città della longevità. Proposte a confronto: sicurezza, salute, ambiente, in programma mercoledì 19 giugno 2024 dalle 15 alle 18.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova (via Garibaldi 9).

Il convegno è organizzato da Associazione 50&Più Genova, Garante dei Diritti degli Anziani del Comune di Genova e Silver Economy Forum. Una collaborazione che ha già dato origine alla stesura del Manifesto per i diritti degli anziani che sarà distribuito in occasione del convegno. Dopo i saluti della presidente dell’Associazione 50&Più Genova Brigida Gallinaro, della presidente del Silver Economy Forum Daniela Boccadoro Ameri e del garante dei diritti degli Anziani del Comune di Genova Paolo Tanganelli, saràè aperto il tavolo di lavoro. L’ingresso è libero.

» leggi tutto su www.genova24.it