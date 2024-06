Arte Savona vende due alloggi per 440mila euro. Scajola: “Fondi destinati a interventi di recupero e manutenzione a Savona”

Savona. La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’edilizia e alle politiche abitative Marco Scajola, ha autorizzato il programma per la cessione di alloggi di pregio di Arte Savona e il correlato piano di riutilizzo dei relativi introiti concordato con i sindacati inquilini.

Gli appartamenti ritenuti di pregio, in quanto hanno un valore minimo al metro quadro superiore al limite stabilito di 2.229,68 euro, si trovano nel Comune di Noli. Arte Savona stima ricavi per circa 440mila euro dalla loro cessione, fondi che verranno reinvestiti totalmente per una serie di interventi di manutenzione straordinaria e recupero di alloggi sfitti nel Comune di Savona, poiché in quello di Noli l’Azienda non possiede altre unità immobiliari oltre a quelle messe in vendita. I due alloggi sono attualmente inutilizzati e risultano di complessa gestione economica e assegnazione per possibili inquilini visti i costi dovuti alla zona di locazione.

