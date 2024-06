“Aspettando Teatrika”, gli allievi degli Evasi in scena nel verde di Via Carbonara

Al via lunedì sera “Aspettando Teatrika”, protagonisti gli allievi dei corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale tenuti dalla Compagnia degli Evasi. Dopo otto mesi di lavoro e i recenti debutti alla Spezia, cinque spettacoli animeranno le serate sul palcoscenico di “Teatrika” (XVII edizione in programma dal 25 giugno al 4 luglio), tutti ad ingresso gratuito senza prenotazione, cinquecento posti a sedere, ed adatti a spettatori di tutte le età. Il programma: lunedì 17 giugno gli allievi diretti da Bruno Liborio saranno i protagonisti della commedia Il Provino, scritta dallo stesso Liborio; martedì 18 sarà la volta degli allievi diretti da Annamaria Vaccaro con la commedia Cercasi disperatamente anima gemella, di Giuseppina Cattaneo; mercoledì 19 ecco gli allievi diretti da Simone Tonelli con Lo Sogno, liberamente tratto da Sogno di un notte di mezza estate di Shakespeare.

Dopo due sere di pausa si riprende sabato 22 giugno con gli allevi diretti da Alessandro Vanello, protagonisti nell’illuminata pièce Apparenze, di Stefano Palmucci. Domenica 23 giugno gran finale con gli allievi diretti da Marco Balma, che metteranno in scena Miles Gloriosus, ovvero il soldato fanfarone da Tito Maccio Plauto, in una versione particolarmente divertente.

La rassegna si tiene all’area verde del Centro sociale comunale di Via Carbonara a Castelnuovo Magra; in caso di pioggia nella sala convegni adiacente. Ingresso gratuito senza prenotazione. Info 335.8254436

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com