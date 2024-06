Carcare. Qualità, cuore, gol e ottime prestazioni. È stata una stagione molto positiva alla Carcarese per Luca Dematteis e per i fratelli Moretti, motivo per cui non sarebbe potuta che arrivare una meritata riconferma.

Tutti e tre i giocatori valbormidesi, infatti, continueranno a vestire la maglia biancorossa anche in occasione della prossima stagione.

» leggi tutto su www.ivg.it