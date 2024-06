“Pizza e Vino, sapori per la solidarietà” venerdì 21 e sabato 22 giugno al monastero di San Prospero a Camogli (via Romana, 59 tel. 0185 770131), sede dei Benedettini Olivetani.

L’iniziativa benefica, voluta ed organizzata dal priore dom Francesco Pepe, unisce la passione per la buona tavola con il desiderio di aiutare chi è in difficoltà. Parte del ricavato, infatti, verrà devoluto in beneficenza.

