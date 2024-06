Conclusa l’edizione 2023/24 di “Connessioni Digitali”, progetto che vede fianco a fianco Crédit Agricole e Save the Children

Si è tenuto nelle scorse settimane l’incontro di chiusura per l’anno scolastico 2023/2024 del progetto Connessioni Digitali, che vede il Gruppo Crédit Agricole in Italia impegnato da tre anni in prima linea al fianco di Save the Children per migliorare le competenze digitali di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado in tutta Italia. L’evento, ospitato negli spazi de Le Village by CA Milano, ha visto la consegna da parte di Save the Children del “badge delle competenze digitali” a tre classi di studenti dell’Istituto Comprensivo Via De Andreis di Milano, che hanno così concluso il loro percorso di formazione all’interno di Connessioni Digitali. Con il coinvolgimento di 99 scuole in 56 città, la partecipazione di più di mille docenti e di 6mila studentesse e studenti tra i 12 e i 14 anni, Connessioni Digitali ha permesso a tutti i giovanissimi partecipanti di capire meglio come costruire la propria identità online, quali sono le opportunità e i rischi, la distinzione tra sfera privata e pubblica; senza dimenticare il valore della partecipazione e della co-progettazione.

