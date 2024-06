E’ il giorno della Mille Miglia, 500 auto storiche in città tra le 16 e le 20

Oggi La Spezia ospiterà la 2^ tappa della 42esima rievocazione storica della 1000 miglia, un percorso di 2mila chilometri, con partenza ieri da Brescia e arrivo a Roma e conseguente rientro il 15 giugno a Brescia. La tappa spezzina vedrà transitare in città le più belle auto del passato guidate da equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Il convoglio è partito alle prime luci dell’alba da Torino per dirigersi verso il capoluogo dell’estremo levante ligure e arrivare intorno alle 16 transitando dalla variante Aurelia. Le auto storiche partecipanti saranno circa 500 e arrivando dallo svincolo Seresa della Variante Aurelia percorreranno Piazzale Ferro, Via San Francesco, Via Monfalcone, Via Nazario Sauro, Viale Giovanni Amendola, Viale Nicolò Fieschi fino a Porta Marola della Base Navale. Successivamente le auto entreranno all’interno della Base Navale dove si svolgeranno le prove cronometrate e il controllo timbro. Terminate le prove all’interno della Base Navale, le auto usciranno da Porta Principale e seguiranno un percorso apposito reso possibile da una ordinanza che modifica la viabilità e il normale servizio di trasporto pubblico: attraversando Piazza Chiodo le vetture percorreranno Via Chiodo, Piazza Verdi, dove vi sarà un controllo timbro presso l’apposita postazione al centro della piazza, per poi proseguire su Via XX Settembre, Viale Italia, Viale San Bartolomeo e infine Via Valdilocchi con ingresso nel raccordo A15-Lerici.

