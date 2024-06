“Grande soddisfazione per il successo dei candidati espressione di Rifondazione Comunista

Sono risultati prestigiosi raggiunti in competizioni elettorali per nulla facili, visto il clima di destra sempre più incombente a livello nazionale e continentale, come hanno dimostrato le contemporanee elezioni europee”. Si apre così una nota post voto diffusa dalla Federazione provinciale di Rifondazione comunista.

