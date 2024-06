Il logo non frena gli spezzini: cresce la vendita di prima e seconda maglia rispetto ad un anno fa

La prima annata al fianco di Kappa può considerarsi più che sufficiente per lo Spezia, nonostante le polemiche per il nuovo logo che da ormai un anno accompagna la squadra e brandizza le divise. Sono principalmente la prima e la seconda divisa del club a conquistare i tifosi spezzini, che rispetto alle magliette della stagione 2022-2023, le ultime con lo sponsor tecnico Acerbis, vedono un incremento totale di circa cinquanta pezzi nell’acquisto delle divise. Se le vendite della prima maglia registrano una piccola flessione, con 100 divise vendute in meno rispetto alla scorsa stagione, è la seconda maglia che spopola, con un aumento delle vendite del 14%, circa 150 magliette in più dello scorso anno.

Numeri confortanti, che vedono come totale 1300 vendite tra la prima maglia (800 pezzi) e la seconda (500), contro le 1250 della scorsa stagione, dove la prima divisa era stata venduta 900 volte e la seconda ‘solo’ 350. Un piccolo aumento in percentuale, da cui va però esclusa la campagna delle terze divise, quelle che celebrano il legame con il territorio. La terza maglia della stagione 2022-2023, quella multicolor griffata Cinque Terre, risulta essere una delle più vendute della storia recente del club, con 870 acquisti da parte dei tifosi spezzini e non solo, numeri in linea con le divise home del club bianco e che non potevano essere ripetuti anche nella stagione appena conclusa. La terza divisa dell’anno 2023-2024, quella rossa dedicata al faro simbolo della città, ha visto solamente 150 pezzi venduti, con un crollo del 58% totale rispetto all’anno precedente, ma preventivatile vista l’unicità del competitor dell’anno 2022-2023.

