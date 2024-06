La 1000 Miglia oggi a Genova, ecco dove vedere le auto d’epoca

Genova. Passa oggi da Genova la 1000 Miglia, detta anche la Corsa più bella del mondo, ed è la prima volta nella sua storia.

Il capoluogo ligure ospita il pranzo in gara della seconda tappa della corsa automobilistica Torino-Viareggio passando per Acqui Terme e scendendo sull’Aurelia dal passo del Turchino. Le auto passeranno quindi da Pra’, Pegli, Sestri, per poi imboccare via Guido Rossa, lungomare Canepa, la Sopraelevata, piazza Cavour, per arrivare ai Magazzini del Cotone con sosta per il pranzo e attività di controllo orario. Si riprende attraversando corso Quadrio, corso A. Saffi, via Diaz, Galleria Colombo, piazza de Ferrari e via XX Settembre per poi svoltare in piazza della Vittoria, dove si svolge il controllo timbro. Quindi le auto imboccheranno via Cadorna e, attraversando via Invrea epiazza Alimonda, imboccano prima corso Gastaldi e poi corso Europa per dirigersi a Levante.

