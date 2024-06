Leonardo-Knds, salta la trattativa per produrre i Leopard 2 all’Oto Melara

“Leonardo comunica che, nonostante gli sforzi profusi, le trattative con KNDS per definire una configurazione comune per il programma main battle tank dell’Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale sono state interrotte”. Brusco stop del programma per la fornitura dei Leopardi 2 all’Esercito Italiano, annunciato lo scorso dicembre dall’accordo tra l’azienda italiana del settore Difesa il consorzio francotedesco Knds. A sei mesi dalla firma di quella che doveva essere una “alleanza strategica” siglata di concerto con il Ministero della Difesa, non si è trovata la quadra per rendere il programma operativo.

Alla base della diversità di vedute ci sarebbe la quota di lavoro che l’Italia avrebbe dovuto assicurarsi nella produzione dei Leopard 2 per l’Esercito Italiano, aspetto che riguarda direttamente l’ex Oto Melara della Spezia. “Leonardo conferma il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il main ground combat system, anche attraverso la cooperazione con altri qualificati partner internazionali”. Si torna a parlare di un nuovo dialogo con la tedesca Rheinmetall.

