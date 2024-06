Temporali e rovesci al più moderati la mattina su Centro-Ponente e a seguire nelle zone interne di Centro-Levante. Dal pomeriggio possibili fenomeni temporaleschi a partire dai rilievi alpini e appenninici di Ponente in estensione al centro regione: così la previsione di Arpal.

VENTI: in rotazione ciclonica sui settori costieri, meridionali deboli nel pomeriggio, nuovamente in rotazione ciclonica in serata

