“Malarazza”, sabato 15 giugno a Savona la presentazione del libro di Marzia Pistacchio

Savona. “Malarazza”, la nuova antologia dell’autrice savonese Marzia Pistacchio sarà presentata sabato sarà 15 giugno alle ore 16, nella Sala Rossa del Comune di Savona dalla casa editrice “Black dog”, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Circolo culturale “Garbarini e Boristene” di Ellera.

All’evento parteciperanno diverse donne conosciute nel mondo culturale savonese (Maura Montalbetti – Simona Peluffo – Liana Cappato – Eliana Zunino – Nicoletta Negro – Zoe Toschi – Emma Profetto – Silvia Celeste Calcagno – Nico Amoroso – Angela Cascio) che trasformeranno la presentazione del volume in una vera e propria performance.

A metà tra antologia e romanzo per racconti “Malarazza” parla di cibo, donne, uomini e ossessioni. Con stile graffiante e crudo l’autrice narra situazioni estreme che, purtroppo, sono molto comuni. Una narrativa “di lotta” che vuole gettare luce sulla situazione degli ultimi e dare voce anche a chi, molto spesso, non ne ha.

