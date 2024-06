Meteo, ancora niente estate in Liguria: temporali nelle zone interne e temperature in calo

Genova. L’Europa centro occidentale, e quindi anche l’Italia, rimane in balia di un’intensa perturbazione centrata tra Francia e Danimarca, che continua a inviare impulsi perturbati sulle regioni settentrionali. Situazione che produrrà conseguenze anche sulla Liguria. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Mercoledì 12 giugno

Cieli e fenomeni

In mattinata temporali orografici potranno interessare i settori interni del genovese di ponente (Valle Stura, val Varenna, valle Scrivia) con locali accumuli superiori ai 70-80mm. Poco nuvoloso sulle coste imperiesi e dell’estremo savonese orientale. Qualche rovescio potrà interessare le zone interne del levante. Al pomeriggio intensi temporali interesseranno invece le zone interne del ponente ma non si esclude qualche piovasco in costa anche tra Albenga e Varazze. Poco nuvoloso sulla costa imperiese e del levante ligure, variabile altrove.

Venti

A rotazione ciclonica sul golfo. Nord est a ponente, sud est a levante

Mari

Mosso

Temperature

Stazionarie o al più in lieve calo. Costa: Min: +17/+22°C – Max: +21/+23°C. Interno: Min: +9/+17°C – Max: +18/+20°C

Giovedì 13 giugno

Cielo e fenomeni

Fenomeni temporaleschi nella notte/prima parte della mattinata in discesa da nord ovest sul ponente ligure, specialmente savonese e aggancio marittimo sul settore centrale. I fenomeni più intensi potrebbero verificarsi a cavallo del genovese orientale e il Golfo Paradiso.

Migliora ovunque dal pomeriggio con ampie schiarite.

Venti

Meridionali nelle prime ore della giornata, rapido ingresso del vento da nord associato al groppo temporalesco. Blandi a regime di brezza nel pomeriggio

Mari

mosso in scaduta dal pomeriggio

Temperature

stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 14 giugno

Giornata relativamente stabile con qualche addensamento, più compatto sul savonese. In serata aumenta la nuvolosità, specialmente lungo le coste. Temperature in lieve aumento.