“Nostro figlio non può accedere al giardino della scuola, da mesi attendiamo soluzione”. Sindaco: “Avviato intervento risolutivo”

Sarà probabilmente eliminata entro pochi giorni la barriera architettonica che non consente ad Andrea – bambino con disabilità motoria della scuola dell’Infanzia di Sarzanello – di accedere all’area esterna della struttura ma anche di evacuare la classe in caso di emergenza o necessità. I genitori Claudia e Stefano avevano infatti segnalato ad aprile l’assenza di un camminamento adeguato che consentisse al bambino di accedere al giardino dove, da ieri, sono iniziate le attività didattiche all’aperto e le prove per la recita di fine anno prevista per il 21 giugno. L’impossibilità di Andrea di raggiungere l’area per stare insieme a tutti i compagni ha spinto però le altre famiglie, in segno di solidarietà, a decidere di boicottare la recita fino a quando gli sarà impedito di uscire con tutti gli altri. Intenzione comunicata in una lettera con la quale Claudia e Stefano hanno reso pubblica la vicenda dopo lo scambio di Pec e le comunicazioni con gli uffici del Comune.

“Dopo il primo sopralluogo di aprile i lavori erano fermi da mesi ma a quanto pare si è mosso qualcosa – spiega mamma Claudia a CdS – perché questa mattina il Comune ha mandato degli operai con alcune mattonelle per concludere il camminamento che dopo un primo intervento era stato interrotto non permettendo ad Andrea di arrivare al giardino. Le maestre stanno facendo miracoli e i genitori hanno dimostrato grande solidarietà dando un segnale forte ma siamo in una situazione di disagio. Dopo tre anni che mio figlio frequenta quella scuola abbiamo faticato anche per ottenere la piattaforma elevatrice per farlo accedere al piano superiore. Le urgenze sul camminamento – aggiunge – sono state segnalate più volte e pur non avendo mai chiesto marciapiedi di marmo ma solo la possibilità di far arrivare Andrea al giardino, da aprile siamo dovuti arrivare al 12 giugno e a questa situazione spiacevole. Auspico che la questione si possa concludere in breve tempo e che la recita si possa svolgere nel migliore dei modi ma resta il rammarico per quanto accaduto perché io non ne faccio una questione politica ma guardo solo ai diritti di mio figlio”.

Nel pomeriggio da palazzo Roderio è arrivata anche la lettera del sindaco Cristina Ponzanelli – particolarmente sensibile all’argomento – rivolta ai due genitori con l’auspicio che la recita di fine anno si possa svolgere regolarmente a Sarzanello. “Ho appreso con dispiacere come l’intervento già svolto dagli Uffici Comunali non sia stato risolutivo – ha scritto – e confido davvero di riuscire a superare insieme ogni difficoltà con l’amore, la collaborazione, l’impegno e la lealtà che come Comunità siamo tutti chiamati a profondere nei confronti dei nostri concittadini e in modo particolare verso i più piccoli e i più fragili. Voglio dirvi – ha aggiunto – che esiste una sola istituzione comunale che è composta da persone, donne e uomini, ognuna con la propria sensibilità, molti sono genitori e tutti indistintamente sono dalla vostra parte con le responsabilità e le difficoltà di affrontare sfide di civiltà nelle quali crediamo tutti senza differenze, e per superare le quali nessuno si risparmia”. “In questa ottica – ha scritto ancora Ponzanelli – con spirito di servizio e assoluta buona fede il personale incaricato dal settore Lavori Pubblici ha installato nel mese di maggio un percorso esterno che rendesse raggiungibile il giardino della scuola, superando la presenza del ghiaino che vi insiste. Il percorso, già realizzato dopo aver scartato l’ipotesi di una passerella in legno per ragioni tecniche e di pedane plastiche su cui avete mostrato perplessità, è stato installato mediante piastre di graniglia cementate a terra, collocate con una lunghezza in metri lineari come da indicazione del personale scolastico presente sul posto, che ha anche svolto una verifica di transitabilità dell’ausilio sul successivo tratto in terra battuta. Appreso della necessità di allungare il tratto di ulteriori 5 metri – ha concluso – il personale dei lavori pubblici ha organizzato per la giornata odierna il lavoro di adeguamento con l’auspicio che possa essere risolutivo e consentire ai nostri bambini lo svolgimento della recita. Vogliamo viverla insieme, non posso nemmeno immaginare che ciò non accada”.

