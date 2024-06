Pallanuoto M/ Roberto Ravina nuovo centrovasca della Chiavari Nuoto

La Chiavari Nuoto mette a segno un altro colpo di mercato aggiudicandosi le prestazioni sportive del centrovasca Roberto Ravina. Ligure doc, giocatore di altissimo livello, dopo un percorso di crescita tra le giovanili del Bogliasco, culminato con l’argento mondiale nella categoria under 20, viene acquistato dalla Rari Nantes Savona in serie A1. In seguito ad una nuova breve parentesi tra i bogliaschini, si trasferisce alla Sport Management prima e alla Metanopoli poi, per approdare definitivamente allo Sporting Quinto nel 2021. Dopo anni di duri sacrifici nella massima serie, culminati nella stagione appena conclusa con il quinto posto in Campionato e la conquista di un posto in Europa, la decisione di sposare il progetto verdeblu: “Si apre per me un nuovo capitolo sportivo dove i presupposti mi sembrano tutti ottimi – afferma il neo acquisto chiavarese – Le scelte che mi hanno portato qui sono molteplici. Sicuramente, non lo nego, la scelta primaria è stata quella di fare un passo indietro in termini d’impegno sportivo; la serie A1 a Quinto non si sposava a pieno con i miei impegni lavorativi. La serie A2 peró, da quanto visto l’anno scorso, è un campionato molto combattuto e divertente, non vedo l’ora di scendere in acqua e viverlo in prima persona”. Roberto sottolinea l’importanza dell’ambiente chiavarese nella scelta fatta: “A Chiavari ritrovo amici con cui ho condiviso gran parte della mia carriera pallanuotistica, nonchè mister Luccianti come allenatore – prosegue – una grande persona che stimo moltissimo. La società ha un progetto serio e mi ha voluto fortemente, ci sono tutte le premesse per divertirsi e togliersi delle soddisfazioni”