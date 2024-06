Paolo Piacenza si dimette da commissario dell’Autorità Portuale: al suo posto arriva l’ammiraglio Massimo Seno

Liguria. Ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza, indagato nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione in Liguria. Al suo posto è stato nominato commissario straordinario l’ammiraglio Massimo Seno.

A darne notizia è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi in una nota: “Prendiamo atto delle dimissioni del dottor Paolo Piacenza dal ruolo di commissario straordinario della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. A nome del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti desidero esprimergli riconoscenza per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Siamo fiduciosi che riuscirà a chiarire gli addebiti, di cui abbiamo letto di recente sulla stampa, e continuerà a distinguersi per qualità e impegno”.

