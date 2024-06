Pronti con sacca e calice, a fine giugno la XVII edizione di “Liguria da bere”

Pronta a inanellare l’edizione numero diciassette “Liguria da bere”, la tradizionale manifestazione spezzina dedicata alle produzioni vitivinicole. L’appuntamento è per 28, 29 e 30 giugno, come sempre in Corso Cavour. Organizzata dall’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona con la collaborazione del Comune della Spezia, della Regione Liguria e della Camera di Commercio, “Liguria da bere” si propone in particolare di promuovere le etichette Doc (Denominazione origine protetta) e le Igp (Indicazione geografica tipica) della nostra regione. Una tre giorni a tutto vino con esposizione, incontri e naturalmente degustazioni – 30mila i ticket degustazione staccati nel 2023, soglia mai toccata prima -, con apertura alle 18.00 e chiusura a mezzanotte.

