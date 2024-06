Quattro giorni con “Fisiko!”, festival senza barriere che quest’anno approda anche a Sarzana

Prenderà il via giovedì 20 giugno e proseguirà fino a domenica 23 l’ottava edizione di “Fisiko! Festival internazionale di azioni cattive” che quest’anno oltre all’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano invaderà anche spazi e luoghi di Sarzana: dagli Impavidi alla Firmafede, dalla Galleria Cardelli & Fontana alla Sala Ocra, dai Fondachi a strade e piazze all’aperto, rivolgendosi non solo agli appassionati ma ad un pubblico trasversale e anche ai turisti stranieri grazie al linguaggio internazionale della danza, con un programma bilingue e promozioni per gli ospiti delle strutture ricettive. La rassegna, ideata e organizzata da Fuori Luogo in partnership con gli Scarti e Balletto Civile, proporrà gli spettacoli di alcuni dei più importanti artisti della scena contemporanea oltre a laboratori, performance per tutta la famiglia e lavori site specific per indagare tutti i linguaggi della danza.

“Fisiko! sta diventando un appuntamento sempre più importante – sottolinea con soddisfazione Andrea Cerri per gli Scarti – visto anche il riconoscimento da parte del Ministero come Festival di danza tra i primi in graduatoria nazionale. Quest’anno, insieme ai comuni coinvolti e alla direzione artistica, abbiamo deciso di allargare ulteriormente il raggio d’azione arrivando a Sarzana per fare del Teatro degli Impavidi il centro nevralgico della manifestazione”. Una scelta condivisa e apprezzata dalle due amministrazioni: “Il collegamento fra noi e Sarzana – afferma l’assessore alla cultura di Santo Stefano Paolo Ruffini – rappresenta un pregevole scambio fra i due territori per una manifestazione sulla quale abbiamo sempre creduto con grande convinzione mettendo a disposizione spazi e risorse”. “Da parte nostra – osserva il collega sarzanese Giorgio Borrini – c’è grande orgoglio per poter ospitare per la prima volta un festival di livello internazionale perché la cultura non ha confini e la nostra città vuol essere punto di riferimento culturale associando anche l’intrattenimento al turismo. Siamo felici di poter lavorare insieme e speriamo che questo possa essere il primo di una lunga serie di episodi, per questo ringrazio gli Scarti per la loro capacità di collegare luoghi e istituzioni del territorio”.

Quindi Maurizio Camilli direttore artistico di Fuori Luogo e di Fisiko!: “Uno dei suoi punti di forza – ammette – è quello di andare ben oltre i limiti territoriali collaborando per realizzare l’obiettivo di riuscire a trovare un rapporto fra chi sceglie cosa proporre e la comunità di riferimento. Questo è il punto di partenza per proporsi sul territorio proponendo un ampio spettro di sfumature affiancando a spettacoli più immediati altri più complessi, coinvolgendo tutti gli spettatori in una sorta di viaggio ibrido attraverso diverse tappe che esplorano nuovi spazi e nuovi punti vista”.

“E’ fondamentale – chiude Cerri – perseverare nel progetto dandogli continuità, qualità e credibilità puntando anche ad intercettare, oltre al tradizionale pubblico della danza e del teatro, anche quello del turismo che è una componente ormai imprescindibile del nostro territorio e che nella cultura non trova barriere linguistiche, ad iniziare dal programma del festival che quest’anno è disponibile anche in inglese”.

