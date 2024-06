Rapallo: “Rammarico per le dichiarazioni di Carannante”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd Rapallo

Le dichiarazioni rilasciate dal candidato Carannante, ci lasciano rammaricati; ancora una volta si stravolge la realtà e parte il delirio da parte di chi ha voluto mettere la propria Persona prima del bene comune, ostacolando ogni possibilità di Unità.

Unità che invece il PD Rapallo ha da sempre cercato e messo in pratica con la candidatura di Francesco Angiolani.

Per quanto riguarda il punto sull’ opera del tunnel con la Fontanabuona, vorremmo essere chiari con le cittadine e cittadini. Come partito democratico siamo sempre stati favorevoli e sostenitori del Parco Nazionale di Portofino allargato a 11 comuni, ricordando che questo sarebbe il vero modo per bloccare quest’ opera.

Senza fare facili demagogie e propaganda. Senza se e senza ma, sempre dalla parte della collettività.

