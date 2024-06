Uno dei dolci italiani più apprezzati in tutto il mondo è il Tiramisù. Matilde Vicenzi, marchio di prestigio nel settore della pasticceria italiana fondato nel 1905, propone una ricetta sfiziosa e perfetta per l’estate: una variante del Tiramisù con l’aggiunta di fragole.

Per preparare questo dessert, ideale per adulti e bambini, basta seguire pochi semplici passaggi. In seguito, scopri il Tiramisù alle fragole.

» leggi tutto su www.genova24.it