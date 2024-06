Si chiude con una manciata di minuti nel finale della vittoria contro il Giappone la prima avventura con la maglia dell’Italia Under 21 di Rachid Kouda. Il centrocampista dello Spezia, assieme al compagno di squadra Nicolò Bertola, era stato convocato dal CT Carmine Nunziata per la prima volta, per il torneo Maurice Revello in Francia. Lo spezzino ha avuto modo di esordire con la maglia azzurra negli ultimi minuti del match di esordio degli azzurrini contro i giapponesi, ma nelle seguenti due partite non è stato schierato dal commissario tecnico. Il motivo? Un piccolo risentimento muscolare, che per precauzione lo ha fatto tornare a casa nelle scorse ore. Il giocatore farà ritorno alla Spezia, dove verrà monitorato dal club e comincerà un percorso terapeutico e di riposo.

L’articolo Risentimento muscolare, Kouda lascia il ritiro della Nazionale Under 21 per precauzione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com