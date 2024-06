Dall’Avis di Santa Margherita Ligure

Venerdì 14 giugno alle ore 21.15 in Piazza San Siro a Santa Margherita Ligure si terrà il Concerto della Filarmonica C.Colombo in occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue. Ricorrenza celebrata in tutto il mondo per sensibilizzare sull’importanza di questa pratica indispensabile per salvare vite umane e rafforzare la solidarietà all’interno delle comunità. Vi aspettiamo! Grazie AVIS Comunale Santa Margherita Ligure.

