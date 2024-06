Sestri: “Monte Domenico, viabilità in sofferenza nel silenzio dell’amministrazione”

Dal Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri- Un passo avanti”

Risposte queste sconosciute. Da più di due mesi abbiamo depositato, come Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri- Un passo avanti” un’interrogazione a risposta scritta dopo un confronto avvenuto a marzo con alcuni residenti della frazione collinare di Monte Domenico. Nello specifico abbiamo raccolto le lamentele di alcuni che hanno la propria abitazione sulla strada località Monte Domenico alto e che da sei mesi reclamano l’attenzione dell’Amministrazione per problemi legati alla viabilità e alla sosta dei loro veicoli. Una situazione che persiste da sempre ma che fino a qualche tempo fa è’ stata sempre gestita in “ casa” con quello spirito di solidarietà e fratellanza che contraddistingue queste zone in cui si vive in armonia cercando di risolvere problemi e disguidi creati anche dalla fragilità del luogo con un sorriso e una stretta di mano. Abbiamo constatato che ormai la situazione non è più gestibile.

