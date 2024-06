Tovo San Giacomo piange Lorenzo ( Renzo) Dellepiane, 65 anni

Tovo San Giacomo. La notizia della scomparsa di Renzo Dellepiane, di soli 65 anni, si è diffusa in paese e ha profondamente segnato la comunità. Renzo Dellepiane era molto conosciuto facendo parte di una delle storiche famiglie di Tovo.

Era da poco andato in pensione e stava lottando con una malattia, ma non ce l’ha fatta: si è spento nella sua abitazione questa mattina. Una famiglia molto nota, la moglie ha lavorato per anni in Comune, il figlio Nicholas componente di una band musicale e lo stesso Renzo attivo come volontario nelle feste patronali tra i portatori di simulacri.

