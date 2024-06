Un cittadino: “Mia suocera per un giorno su una barella per la mancanza di posti letto”

Ventiquattro ore su una barella al Sant’Andrea della Spezia, in attesa di un posto letto. Narratore della vicenda è uno spezzino che ha messo nero su bianco l’esperienza vissuta dalla sua famiglia che si è conclusa con un ricovero in Geriatria, dopo un giorno di attesa e una risposta diretta dell’Asl 5 spezzina. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di ieri quando l’anziana suocera dell’uomo è arrivata, con ambulanza e 118, in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

“Grazie al personale medico e sanitario del Pronto soccorso è stata sottoposta a cure immediate – spiega il cittadino -. Fin qui tutto bene, mi direte. Il problema è stato ed è che per mancanza di posti letto disponibili lei come tanti altri pazienti sono parcheggiati negli angusti locali su delle barelle. Sembra di vedere quelle orrende immagini riportate a livello nazionale dove i pazienti rimangono per giorni e giorni sopra a barelle addirittura delle ambulanze stesse”.

