A Bracelli una passeggiata tra castagni secolari e corbezzoli nel sentiero sacro

Sabato 15 giugno alle 15, 30 si terrà a Bracelli, borgo del Comune di Beverino, la seconda camminata nel Sacro Sentiero di Santa Caterina, organizzata con il patrocinio della Pro Loco di Beverino e del Cai della Spezia. Una passeggiata immersa nel verde tra castagni secolari e corbezzoli. Il sentiero è sacro in quanto anni or sono si svolgevano le rogazioni religiose, processioni religiose effettuate per ringraziare il Signore dell’arrivo delle piogge e del raccolto dei prodotti agricoli lungo il sentiero in corrispondenza di croci, il simbolo della religione cattolica. Il percorso si divide in due tratti, il primo: parte dal porticato della Via Fontanella fino ad arrivare alla Chiesa parrochiale di San Maurizio. L’altro tracciato è una variante ad anello che conduce nel sentiero soprastante della Via da Villa’ per poi ricongiungersi con il sentiero di Santa Caterina. Sono consigliate scarpe tecniche. A fine percorso il programma prevede una sosta all’Agriturismo da Luisa per degustare gli ottimi sgabei con salumi, pizza e aperitivo al prezzo di € 15 a persona.

