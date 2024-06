Conclusa due anni fa l’esperienza con la storica “Trattoria Armanda” (la cui attività prosegue con un’altra gestione) nel centro storico di Castelnuovo Magra, per Luciana Ambrosini e le figlie Elena e Giulia Sergiampietri, con Saber Snoussi, inizia oggi una nuova avventura nel cuore di Sarzana. Dopo il primo weekend di apertura in occasione di Sarzana Doc oggi alle 18 viene infatti inaugurato il ristorante “Rondò” di via Rossi 28. Da domani il locale, che proporrà piatti fra tradizione e innovazione, sarà aperto sia a pranzo che a cena mentre resterà chiuso il mercoledì.

L’articolo A Sarzana inaugurazione per il nuovo ristorante “Rondò” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com