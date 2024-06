L’ex cinema Diana, oggi Sunspace, presenta un nuovo libro d’autore: “Scomode verità” di Alessandro Di Battista. L’autore mette in luce come la riduzione del dibattito a semplici etichette denigratorie abbia eroso la capacità di discutere criticamente e di considerare la complessità storica degli eventi. Una breve lettura dei fatti narrati: la Palestina e il diritto di difendersi, una disamina critica delle argomentazioni politiche e mediatiche che circondano il conflitto israelo-palestinese. La guerra in Ucraina: esame della narrazione bellicista e delle reazioni contro chi chiedeva un negoziato o si opponeva all’invio di armi. Il conformismo contemporaneo: riflessioni sulla perdita di diversità di opinioni nel discorso pubblico e sul ruolo degli intellettuali oggi. La presentazione è moderata da Filippo Paganini, Presidente ODG Liguria. Un’occasione per approfondire temi cruciali e dibattere su come recuperare il valore del pensiero critico nel panorama mediatico e politico contemporaneo. L’ingresso è libero su prenotazione al numero +39 379 2007136.

L’articolo Alessandro Di Battista alla Spezia presenta il suo ultimo libro “Scomode verità” proviene da Città della Spezia.

