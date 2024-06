Assi di forza, per Campora il servizio “aumenterà del 5-10%”. Le associazioni: “Dove è scritto?”

Genova. Ancora polemiche sul progetto degli assi di forza che rivoluzionerà il trasporto pubblico a Marassi. Lunedì si è tenuta una commissione in Municipio alla presenza di decine di cittadini mentre prosegue la raccolta firme – arrivata nel frattempo a 3mila – per proporre alcune modifiche.

L’assessore Matteo Campora, rispondendo a chi parlava di taglio del servizio su gomma di un milione di chilometri scritto nella documentazione di progetto, ha risposto invitando a studiare, perché invece era previsto un incremento del servizio del 5-10%. “Non è la prima volta che l’assessore risponde, quando sembra mostrare disponibilità all’ascolto, citando modifiche che però non trovano riscontro nei documenti disponibili – accusano associazioni e comitati -. È successo anche in questo caso. Se il Comune ha cambiato idea e invece di tagliare il servizio lo incrementerà, forse sarebbe stato più gentile ammettere che anche su questo aspetto il progetto iniziale era inadeguato (d’altronde non ha ammesso esservi stati in passato degli errori?) piuttosto che accusare di ignoranza chi riporta dati del Comune stesso. Dove è scritto che ci sarà un incremento del servizio del 5-10%?”.

