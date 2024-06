Bertola titolare nell’Italia Under 21 che batte l’Indonesia. Ora la finale 3°/4° posto contro la Francia

C’era anche Nicolò Bertola tra i titolari dell’Italia Under 21 che ieri nel tardo pomeriggio ha battuto l’Indonesia conquistando la finale per il terzo-quarto posto al torneo Maurice Revello. Il difensore dello Spezia, titolare anche nella prima partita del girone contro il Giappone, ha ritrovato il campo dopo due panchine di fila, restando sul terreno di gioco per tutti i 90′ del match e rimediando un giallo, oltre al clean-sheet di squadra. Grazie a questo successo per Bertola e compagni il torneo non finisce qui: con il secondo posto conquistato nel girone, gli azzurrini disputeranno domenica la finale per il bronzo, contro la Francia Under 20 padrona di casa, partita in cui Bertola potrebbe nuovamente mettersi in mostra.

