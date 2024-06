Cani nei supermercati, a Genova scattano i controlli della Asl: ecco cosa dice la normativa

Genova. “Autorizzato l’ingresso ai cani”. “Noi non possiamo entrare”. Spesso la possibilità di accedere alle attività commerciali in compagnia degli amici a quattro zampe sembra collegata al livello di simpatia che il titolare nutre nei confronti degli animali. In realtà non è così e negli scorsi giorni gli ispettori della Asl hanno controllato alcuni esercizi a Genova, trovando situazioni non sempre conformi alle regole e quindi passibili di sanzioni. Non un vero “giro di vite” a dire il vero, ma piuttosto un’operazione di prevenzione e informazione su un argomento spesso controverso e poco conosciuto.

Se per molti essere costretti a legare Fido a un palo della luce è segno di barbarie, non tutti gradiscono la sua compagnia. Tutto è partito infatti da un cittadino che ha scritto sul portale SegnalaCi del Comune per lamentare la presenza di cani a contatto con la merce sfusa in diversi negozi di alimentari e discount in zona Foce. La polizia locale ha informato quindi la struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, competente in materia, che ha iniziato a battere il territorio.

