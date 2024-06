Cinque Terre: Via dell’Amore, grande inaugurazione

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Come assessorato al Turismo e insieme ad Agenzia InLiguria, il 19 luglio faremo una grande inaugurazione per la riapertura della Via dell’Amore: sarà un evento che verrà ricordato non solo alle Cinque Terre ma anche in tutto il mondo. Questo percorso iconico, che ha visto tante coppie giurarsi eterno amore, finalmente dopo quasi dodici anni riaprirà nella sua totalità per la gioia di tutti”. Lo ha affermato l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori durante un incontro a Roma con il ministro del Turismo Daniela Santanché.

