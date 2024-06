E mancata la prof. Battaglieri, storica insegnante del liceo di Finale Ligure

Si sono svolti oggi in Ormea i funerali della prof. Fulvia Basso in Battaglieri, storica insegnante di scienze e chimica del liceo scientifico di Finale Ligure. Aveva 90 anni, lascia il Figlio Lucio, i nipoti Marco e Luca Battaglieri di Finale Ligure, Marisetta e Fabrizio Bozzolo di Ormea.

I suoi allievi la ricordano come insegnante esigente ma giusta: “Non faceva sconti a nessuno, anche a chi andava benissimo in altre materie, la “sua” occorreva saperla bene, in caso contrario scattava l’insufficienza. L’interrogazione era decisa dal caso, dall’estrazione a sorte del numero preso da una scatoletta, anche se era avvenuta due giorni prima, quando si pensava di averla scampata”.

