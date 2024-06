Finale Outdoor Region: una giornata di pulizia dei trails e dei sentieri

“Il territorio di Finale Ligure è noto per la sua bellezza naturale, ma purtroppo ancora troppo spesso, abbandonati nei boschi, si trovano rifiuti come cartacce, mozziconi e bottigliette di plastica. Per promuovere azioni concrete, mantenere i sentieri puliti e coinvolgere tutti coloro che desiderano fare la differenza per questo splendido territorio, il consorzio Finale Outdoor Region (FOR) ha avviato quest’anno una collaborazione con Trash Free Trails, associazione inglese impegnata nella sensibilizzazione al rispetto ambientale durante le attività sportive”.

Con queste parole il consorzio Finale Outdoor Region (FOR) ha organizzata una giornata di clean up per domenica 16 maggio, con la pulizia dei trails e dei sentieri.

