Genoa Under 18, il sogno è realtà: i rossoblù sono campioni d’Italia

Un capolavoro. È facilmente definibile in questa maniera l’affermazione ottenuta dal Genoa Under 18 ai danni della Roma presso lo stadio “Del Conero” di Ancona. Il 2-0 maturato in finale scudetto permette ai giovani rossoblù di esultare: la squadra di Gennaro Ruotolo, per la seconda volta nella sua storia, è campione d’Italia.

Il tecnico era riuscito nell’impresa già nel 2021. Quest’anno si è concesso il bis. Dopo la pazza rimonta in semifinale contro l’Inter questa sera il Grifone è apparso ancor più ordinato e preciso. La rete del vantaggio è arrivata proprio allo scadere della prima frazione con Venturino che, grazie ad un’ottima conclusione dalla distanza, ha sorpreso il portiere avversario trafiggendolo.

