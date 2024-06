Giardino della scuola inaccessibile a un bambino, la famiglia al sindaco: “Nei suoi confronti solo disservizi e tentativi di arginare errori compiuti”

“Di servizi per Andrea ad oggi non ne sono stati fatti, semmai ci sono stati disservizi e tentativi di arginare agli errori compiuti; gli errori prima si ammettono, dopo si concilia”. La famiglia del bambino che frequenta la primaria di Sarzanello oggi ha risposto con una lettera dettagliata a quanto scritto ieri dalla sindaca Cristina Ponzanelli in merito alle problematiche di accesso del bimbo all’area esterna più volte denunciate negli ultimi mesi fino alla denuncia pubblica di ieri. Uno scambio di missive a cui oggi ha fatto seguito un sopralluogo fra Comune e famiglia con l’obiettivo di completare quanto prima l’intervento e consentire ad Andrea di poter uscire con i compagni e poter prendere parte alle prove per la recita di fine anno.

“Da aprile ad oggi – hanno scritto i genitori – è stato realizzato un camminamento laterale al fabbricato dove vi è la raccolta differenziata e dove Andrea può arrivare agevolmente nel caso volesse imparare la differenza tra carta e plastica, importante anche quella a livello educativo. Ma come si evince dalla documentazione a terra vi è ghiaino che non permette all’ausilio di postura di Andrea da utilizzare a scuola di muoversi. Siamo amareggiati per il disinteresse del Comune, anche perché non abbiamo mai escluso come soluzione progettuale le passerelle di plastica e, come evidenziano le numerose Pec inviate dalla Scuola agli uffici del Comune Servizio lavori pubblici e segreteria del Sindaco, è stata portata più volte alla vostra attenzione la problematica relativa agli accessi al fabbricato, al giardino esterno ed alla più grave impossibilità di Andrea di evacuare l’edificio in caso di emergenza. Ad oggi l’unico che combatte per superare le sue difficoltà è nostro figlio e ancora una volta saremo noi a portare il passeggino posturale ad Andrea per permettere al bambino di uscire in giardino. Auspichiamo – hanno concluso – che il lavoro sia completato nel più breve tempo possibile, resta comunque un misero tentativo di risolvere una problematica che si è protratta per mesi e che Andrea ha pagato sulla propria pelle sino a 15 giorni dalla chiusura della scuola”.

L’articolo Giardino della scuola inaccessibile a un bambino, la famiglia al sindaco: “Nei suoi confronti solo disservizi e tentativi di arginare errori compiuti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com