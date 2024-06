Grandi nomi danno voce all’antichità tra Luni, Fortezza, San Terenzo e Varignano. Apre Paolo Rossi il 9 luglio

E’ dedicata al viaggio la seconda edizione di “Parole antiche per pensieri nuovi”, progetto di Palazzo Reale di Genova e Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria. Un festival distribuito in tutti gli undici siti tutelati dalla Direzione regionale musei nazionali della Liguria, ideato e diretto da Sergio Maifredi. Vediamo gli appuntamenti in programma nella nostra provincia.

Il Museo archeologico nazionale di Luni e l’area archeologica con l’anfiteatro romano ospitano dal 2016 “Portus Lunae Art Festival” che, coinvolto in “Parole antiche per pensieri nuovi”, per la prima volta quest’anno diventa un festival diffuso toccando la Villa Romana del Varignano a Porto Venere e la Fortezza di Sarzanello a Sarzana. All’anfiteatro romano di Luni vanno in scena “Le nozze di Antigone” (16 luglio) con Ascanio Celestini sul palco con Gianluca Casadei alla fisarmonica; sempre il 16 luglio, prima dello spettacolo, ecco la lezione di latino per tutti “Il Latino in tasca” con Stella Tramontana; troviamo poi la prima nazionale dello spettacolo “Di isole e di città” (1° agosto) con Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò, musiche scritte ed eseguite dal vivo da Edmondo Romano. Infine il 1° agosto Giorgio Ieranò racconta “L’isola di Lesbo. Il porto delle storie”.

La Fortezza di Sarzanello di Sarzana il 29 luglio ospiterà “Odissea un racconto mediterraneo/Odisseo e Iro/Canto XVIII” con Mino Manni e il 6 agosto “Il viaggio di Enea. Fuga da una città in fiamme” con Massimo Wertmüller, interprete dei versi di Virgilio.

Alla Villa romana del Varignano il 9 luglio il festival si apre con scena “Omero sono io” con Paolo Rossi ed Emanuele Dell’Aquila alla chitarra, preceduto alle ore 19 dalla lezione di Stella Tramontana “Il Latino in tasca”. Il

12 settembre va in scena “Cristoforo. Il grande viaggio. Il nuovo mondo” (11 luglio) con Tullio Solenghi e Massimo Minella, di Repubblica.

“Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” approderà anche al castello di San Terenzo, che il 22 luglio ospiterà “Il grande racconto del labirinto. Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa” con Arianna Scommegna e il grecista Giorgio Ieranò, con musica scritta ed eseguita dal vivo da Edmondo Romano.

Qua il calendario degli appuntamenti spezzini della seconda edizione di “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio”. Per informazioni e prenotazioni: cell. 348 2624922 o info@teatropubblicoligure.it



» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com