Il Comune mette in vendita le vecchie poltrone del Civico: il prezzo minimo è di 30 euro l’una, ma bisogna comprarne almeno due

Le vecchia poltrone di velluto dorato del Teatro Civico sono in vendita. Dopo la presentazione delle nuove sedute rosse avvenuta la scorsa settimana, infatti, il Comune della Spezia ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la vendita delle 200 poltrone rimosse. Il prezzo minimo di ognuna è fissato in 30 euro, ma per candidarsi all’acquisto sarà necessario portarne a casa almeno due.

L’avviso è rivolto a “soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati alla procedura di alienazione” ed è “finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse e a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati all’acquisto dell’intera partita o di parte di essa”. La possibilità di acquistarle, dunque, è subordinata anche all’evenienza che qualcuno si presenti con l’intenzione di prenderle tutte, magari per arredare un altro teatro o una sala pubblica.

L’impressione, però, è che molti spezzini si faranno avanti per poter portare a casa un pezzo della storia della cultura cittadina, magari anche solo per l’affetto provato nei confronti delle sedute che per decenni hanno ospitato gli appassionati di teatro, musica e spettacolo nella struttura di Piazza Mentana, prossima a essere inserita nell’elenco dei monumenti nazionali.

Le poltrone, per chi fosse interessato, sono visibili presso lo stesso Teatro Civico su appuntamento da concordare via email con la dottoressa Federica Stellini (federica.stellini@comune.sp.it).

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate accedendo alla piattaforma https://laspezia.acquistitelematici.it entro e non oltre le 12 del 1° luglio 2024.

