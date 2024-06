Il cras dell’Enpa di Campomorone festeggia 8 anni. E al centro arriva una capriolina “albina”

Genova. Il 28 maggio hanno festeggiato otto anni di attività, ma uno tra i più recenti ingressi al Cras Enpa di Campomorone ha stupito gli operatori nonostante la lunga esperienza: una femmina di capriolo di poche settimane con tutta probabilità albina.

“Questa graziosa capriolina è stata trovata nel bosco dopo essere caduta in una scarpata a zampe all’aria – hanno spiegato gli operatori dell’Enpa – La cosa migliore sarebbe stata quella di soccorrerla e rimetterla nel bosco ma le persone che l’hanno rinvenuta, in buona fede, l’hanno portata da noi. A sorprenderci è stato l’aspetto di questa femmina: come potete notare dalla foto, è molto più chiara rispetto ai caprioli ‘tradizionali’”.

